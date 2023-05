20 Jahre Verlässlichkeit, Kontinuität, Dividenden – und einen ruhigen Puls

Der DWS Top Dividende wird in diesen Tagen 20 Jahre alt. Seit seiner Auflegung am 28. April 2003 ist der Fonds zum größten und einer der beliebtesten Aktienfonds in Deutschland mit über 20 Milliarden verwaltetem Vermögen angewachsen. Zeit für eine Geburtstagslaudatio.